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Kilis’te 53 ton sahte gübre ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

KİLİS’te jandarmanın düzenlediği operasyonda 53 ton sahte gübre ve satışında kullanılan sahte fatura ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis’te 53 ton sahte gübre ele geçirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te jandarmanın düzenlediği operasyonda 53 ton sahte gübre ve satışında kullanılan sahte fatura ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bir depoda satışa hazır olarak bekletilen sahte gübre olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Ebulüle Mahallesi'ndeki depoya düzenledikleri baskında, 53 ton sahte gübre ile gübrenin sevk ve satışında kullanılan sahte fatura ve sevk irsaliyesi ele geçirdi.
Sahte gübreye ve diğer malzemelere el koyan ekipler 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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