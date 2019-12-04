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Kilis’te 6 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

KİLİS'te, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Söğütlüdere mevkisinde Suriye uyruklu A.Z. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan A.Z. ile ona yardım ettiği iddia edilen M.F. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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