Kilis'te 7 kişi jeneratörden sızan gazdan etkilendi

KİLİS (AA) - Kilis’in Musabeyli ilçesinde jeneratörden sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hüseyinoğlu köyünde toplanan zeytinlerin temizliği sırasında zeytin toplayan, isimleri öğrenilemeyen 7 kişi, zeytinleri temizledikleri odada elektrik olmaması nedeniyle jeneratör çalıştırdı.
Bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan işçiler, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi süren 7 kişinin, jeneratörden sızan gazdan etkilendiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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