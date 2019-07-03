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Kilis’te Arapça tabelaların değiştirilmesi tüm Türkiye’ye model oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

Kilis’te Suriyelilerin iş yerlerindeki Arapça tabelaların değiştirilmesinden sonra benzer uygulama tüm Türkiye’de başladı.Kilis Valisi Recep Soytürk’ün talimatıyla Şubat 2019 tarihinde Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy başkanlığında oluşturulan komisyonda Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden görevlilerle alınan karar doğrultusunda Suriyelilerin iş yeri açma ruhsatlarının kontrol edilmesi, Arapça olan iş yeri tabelalarının Türkçe tabela ile değiştirilmesi zorunluluğu getirilmişti.

Kilis’te Arapça tabelaların değiştirilmesi tüm Türkiye’ye model oldu

Kilis’te Suriyelilerin iş yerlerindeki Arapça tabelaların değiştirilmesinden sonra benzer uygulama tüm Türkiye’de başladı.
Kilis Valisi Recep Soytürk’ün talimatıyla Şubat 2019 tarihinde Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy başkanlığında oluşturulan komisyonda Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden görevlilerle alınan karar doğrultusunda Suriyelilerin iş yeri açma ruhsatlarının kontrol edilmesi, Arapça olan iş yeri tabelalarının Türkçe tabela ile değiştirilmesi zorunluluğu getirilmişti. Tabelaların yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 Arapça olması kararı Suriyelilere tebliğ edilmişti. İl genelinde başlatılan çalışma ve denetimlerle 531 Suriyeliye ait tabelalar, Arapçadan Türkçeye çevrildi.
Türkçe tabela uygulaması ile ilgili bilgi veren Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Kilis Valisi Recep Soytürk’ün talimatıyla bir komisyon oluşturduklarını ifade ederek, “İlk önce Suriyeli kaç esnafın bulunduğunun tespitini yaptık. Bu tüm esnaflarımız Arapça tabelalar ile kendi iş yerlerini tanıtıyorlardı. 2 ay sürecinde 531 Suriyeli esnaf olduğunu tespit ettik. Bu esnafların bazılarının vergi kayıtları yoktu, vergi kaydını gerçekleştirdik. Haksız rekabeti önlemek için herkesin vergi kaydını yaptırmasını sağladık. 531 Suriyeli esnaftan tabelaları Arapça olanların Türkçeye çevrilmesini sağladık. 2 ay içerisinde bu süreci tamamladık. tabelalarda 75’i Türkçe 25’i ise Arapça yazılmak koşulu getirdik. Ama nerede ise tamamı tabelalarını Arapçaya çevirdiler” diye konuştu.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Kilis’teki uygulamayı örnek göstererek, ülke genelinde tabelalara standart getirildiğini açıklamıştı.

Kilis’te Arapça tabelaların değiştirilmesi tüm Türkiye’ye model oldu

Kilis’te Arapça tabelaların değiştirilmesi tüm Türkiye’ye model oldu

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