HABER

Kilis'te arı tarafından sokulan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:18 | Son Güncelleme

Kilis'te arı tarafından sokulan kadın öldü KİLİS'in Elbeyli ilçesinde arının soktuğu Nazlı Erdoğan (45) hayatını kaybetti.

Kilis'te arı tarafından sokulan kadın öldü
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde arının soktuğu Nazlı Erdoğan (45) hayatını kaybetti.
Yazıbağı Mahallesi'nde evinin bahçesinde oturan Nazlı Erdoğan, yabani arı sokmasıyla fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan kadının cenazesi otopsi için morga konuldu. Öte yandan geçen 27 Ağustos'ta da Elbeyli'nin Beylerbeyi köyünde arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69) da yaşamını yitirmişti.

PARTNERBurada oturmanın cezası 500 euro!Burada oturmanın cezası 500 euro!
Barajda su çekilince kayalık kıyıda kaldıBarajda su çekilince kayalık kıyıda kaldı
Salihli Devlet Hastanesi'ne Suriyeli tercüman alındıSalihli Devlet Hastanesi'ne Suriyeli tercüman alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.