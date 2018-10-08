Kilis'te arıların saldırısına uğrayan kadın öldü

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde evinin bahçesinde bal arıları tarafından sokulan kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Havuzluçam köyü Yazlıbahar Mezrası'nda yaşayan Nazlı Erdoğan, evinin bahçesinde dolaştığı sırada bal arılarının saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden sokulan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nazlı Erdoğan'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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