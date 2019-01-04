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Kilis'te askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 01:39 | Son Güncelleme

Kilis'te askeri araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Karagülle'nin kullandığı 27 FM 211 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolu Elbeyli Kavşağı'ndan dönmek isteyen askeri araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Murat Karagülle olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Gülay Karagülle ise 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü Karagülle'nin cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Kilis Kilis-Gaziantep karayolu otomobilin askeri araca çarpması

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