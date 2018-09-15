HABER

Kilis’te askeri sevkiyat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

SURİYE sınırında bulunan Kilis'te askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Kilis’te askeri sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE sınırında bulunan Kilis'te askeri araç sevkiyatı devam ediyor.
Kilis’ten, Öncüpınar Sınır hattı ile Hatay sınırına doğru askeri sevkiyat bugün de sürdü. Fırtına obüsü yüklü TIR'lar ile, zırhlı askeri araçlar sınıra doğru gitti. Askeri araçların, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerde konuşlandırılacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kilis’te askeri sevkiyat sürüyorKilis’te askeri sevkiyat sürüyorKilis’te askeri sevkiyat sürüyor

PARTNERMankenler gölgede kaldıMankenler gölgede kaldı
Kağıt krizine kenevirli çözüm: 3-4 yıl içerisinde yerli kağıdımıza kavuşuruzKağıt krizine kenevirli çözüm: 3-4 yıl içerisinde yerli kağıdımıza kavuşuruz
Çaykara'da toplu balık ölümleri endişelendiriyorÇaykara'da toplu balık ölümleri endişelendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Ultrasonu çeken kişinin sözlerini duyunca dondu kaldı: Şu an kalbin atmıyor

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildi

Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna telsim edildi

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

Sayısal Loto sonuçları 15 Eylül: 7,5 milyon liralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? (En çok çıkan sayılar)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.