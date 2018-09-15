Kilis’te askeri sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE sınırında bulunan Kilis'te askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Kilis’ten, Öncüpınar Sınır hattı ile Hatay sınırına doğru askeri sevkiyat bugün de sürdü. Fırtına obüsü yüklü TIR'lar ile, zırhlı askeri araçlar sınıra doğru gitti. Askeri araçların, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerde konuşlandırılacağı bildirildi.

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