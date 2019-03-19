Kilis'te baraj kapakları açıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te kente içme suyu sağlayan ve yoğun yağışlarla seviyesi yükselen Seve Barajı'nın kapakları açıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğünce, son dönemlerde etkili yağışlarla doluluk oranı yüzde 90'a ulaşan Seve Barajı'nın kapakları, herhangi olumsuzluk yaşanmaması için açılarak su tahliye edilmeye başlandı.
Saat 10.00'dan itibaren tahliyesine başlanan baraj suyu, Simap Deresi aracılığıyla bölgedeki yerleşim yerlerinden geçerek Suriye topraklarına ulaşacak.
Yetkililer, tahliyenin kontrollü sağlandığını, yağışların etkisini kaybetmesi halinde baraj kapaklarının tekrar kapatılacağını bildirdi.
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