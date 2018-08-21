KİLİS (AA) - Kilis'te, bayram coşkusu meydanlara taştı.

Valilik ve belediyenin çağrısı üzerine binlerce Türk ve Suriyeli, yakınlarıyla bayramlaşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada belediye ekiplerince vatandaşlar tatlı ve dondurma ikramlarda bulunuldu.

Davullar ve zurnaların çalındığı meydanda Vali Mehmet Tekinarslan ve il protokolü, alandakilerle tek tek bayramlaşarak Türk ve Suriyeli çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası halkın bayram coşkusunu güven ve huzur içerisinde meydanlarda yaşadığını söyledi.

Uzun yıllardır bazı güçlerin Türkiye'nin üzerinde çeşitli oyunlar oynadığını ancak başarılı olamadığını ifade eden Kara, şunları belirtti:

"Gezi eylemlerinde, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyenler, Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce bu bölgede bir PKK koridoru oluşturup Türkiye'yi kıskaca almak isteyenler ve bugün de dolar operasyonu yapanlar bilsinler ki bu millet 7'den 70'e dimdik ayakta. Bu millet kestiği kurbanlarla, akıtılan kanlarla nasıl kan akıtmayı biliyorsa yeri geldiği zaman kendi vatanın savunmak için dün DEAŞ'a, evvelsi gün PKK'ya ve ondan önce diğer gruplarla nasıl mücadele ettiyse bugün de dolar mücadelesini en yüksek seviyede yapacak."

Bayramlaşmaya AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

