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Kilis'te borç-alacak kavgası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 20:22 | Son Güncelleme

 KİLİS'in Elbeyli ilçesinde Nihat E.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ELBEYLİ (Kilis), (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinde Nihat E. (25), borç-alacak nedeniyle tartıştığı Akif Uyanık'ı (22) silahla vurarak öldürdü.
Olay, Elbeyli- Çobanbey karayolunda meydana geldi. Tarım arazisinde karşılaşan Akif Uyanık ile Nihat E. arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat E., silahla Akif Uyanık'a ateş açtı. Yaralanan Uyanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Nihat E. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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