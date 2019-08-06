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Kilis'te boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 18:00 | Son Güncelleme

4 gün boyunca havalandırma borusunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

KİLİS (AA) - Kilis'te havalandırma borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Duruca köyünde yaşayan Mehmet Özkan tuvaletin havalandırma borusundan kedi sesi geldiğini duyunca, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

Kediyi 4 gün boyunca bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Özkan, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından tuvaletin fayanslarını kırarak havalandırma borusunda mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Kedi daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Kilis Belediyesi Veteriner Kliniğine teslim edildi.

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