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Kilis'te çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Kilis'te çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Berksözlü Sokak'ta yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silah ve kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada 2'si silahla olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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1 ölü 8 yaralı Kilis Silahlı kavga

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