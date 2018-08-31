Kilis'te çocuklar yenilenen parkta eğlendi

KİLİS (AA) - Kilis'te Türk, Filistinli ve Suriyeli çocuklar için daha önce yaptırılan oyun parkı yenilendi.
Kilis Belediyesi ile CARE Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği işbirliğiyle Ketenciler Mahallesi Kıbrıs Parkı'ndaki yenileme çalışmaları tamamlandı.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat açılışta yaptığı konuşmada, Kilis'in kendi nüfusundan fazla Suriyeliyi ağırladığını, dünyanın barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
Polat, gösterilen hassas davranıştan dolayı CARE yönetimi ve çalışanlarına Kilis halkı adına teşekkür etti.
CARE Program Direktörü Salah Hamwi de projenin başlangıcından dolayı belediye ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi.
Geliştirilen ilişkilerden dolayı kurum olarak mutlu olduklarına işaret eden Hamwi, park çalışmalarının aynı zamanda daha büyük projelerin başlangıcı olduğuna dikkati çekti.
Herhangi bir yabancı ülkede yaşamanın ne kadar zor olduğunu bildiğini dile getiren Hamwi, bu konuda Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Türk, Suriyeli ve Filistinli çocuklar açılışı gerçekleştirilen parkta gönüllerince eğlendi.
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