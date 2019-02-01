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Kilis'te, çocuklara bisiklet dağıtımı devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:38 | Son Güncelleme

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) Kilis Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, yarı yıl tatiline giren 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı.

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) Kilis Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, yarı yıl tatiline giren 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı. 7 Aralık stadında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, Bugün çocuklarımıza eğitimde yarı yıl hediyesi olarak bisiklet dağıtımına devam ediyoruz. Bugün çocuklar karnelerini alıp yarı yıl tatilindeler. Biz de öğrencilerimizi bisikletle dağıtarak ödüllendiriyoruz. Öğrencilerimiz ikinci dönem derslerine daha çok çalışacak ve ailelerinde sigara içilmesini önleyecek dedi. Stadyumu dolduran öğrenciler tribünden atlayıp, koşarak bisikletlerini alması ilginç görüntüler oluşturdu.

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