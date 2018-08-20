Kilis'te çocukların bisiklet sevinci

Proje kapsamında 150 çocuk ve 150 evde mutluluk ağacını bir kere daha yeşertip sulamak üzere toplandıklarını ifade eden Dülger, "Seçimler sırasında sadece seçimlere özgü bu bisikletleri dağıtıyor dediler. Biz o gün olduğu gibi bugünde dağıtıyoruz ve dağıtmaya da devam edeceğiz. Kilis tabiriyle 'aşa dökülen yağ araya gitmez' yani çocuğa yapılan, insana yapılan hiçbir şey ne kul katında ne de Allah katında boşa gider. Onun için biz geleceğimize yatırım yapıyoruz ama bunları yaparken de Allah'tan milletten ve devletten güç alıyoruz." diye konuştu.

Dülger, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan çocuklara yatırım yapabilmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törende, daha önce kaydı yaptırılan 150 çocuğa bisikletleri AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından dağıtıldı.

Çocukların ailelerine sigarayı bıraktırma sözü karşılığında Kilis Belediyesinin "Her çocuğa bisiklet" sloganıyla başlatılan ve "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyasına dönüştürülen projeyle bayram öncesi çocuklara bisikletleri teslim edildi.

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi tarafından yürütülen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında Kurban Bayramı öncesi 150 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Belediye Başkanı Kara da çocuklara Kurban Bayramı öncesi en güzel hediyenin bisiklet olacağı düşüncesinden hareketle "15 bin eve 15 bin bisiklet " kampanyası kapsamında 150 çocuğa daha arife gününde bisikletlerini teslim ettiklerini belirtti.

Kampanyayı başlattıklarında çeşitli eleştirilere maruz kaldıklarını anımsatan Kara, şunları kaydetti:

"Sabreden derviş muradına ermiş her şey sabırla oluyor. Biz sözümüzün arkasındayız ve sözümüzde duruyoruz 15 bin eve 15 bin bisiklet veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Bize desteğinizi, gücünüzü ve kuvvetinizi arttırmanızı istirham ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin, ülkemizi böldürmesin ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunları oyun kurucuların başına geçirsin."

Kara, bisiklet dağıtımının devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanlığına ve kampanyaya emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bisikletlerini alan çocuklar, protokol üyeleriyle stadyumda tur attı.

