HABER

Kilis'te DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 17:23 | Son Güncelleme

KİLİS'te, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 3 kişinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınan şüphelilerin Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Uyuşturucu sattığı genç öldü, 12,5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktıUyuşturucu sattığı genç öldü, 12,5 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
Tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü (2)Tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.