Kilis'te DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 3 kişinin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınla gözaltına alınan şüphelilerin Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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