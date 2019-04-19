Kilis'te DEAŞ'lı kadın terörist teslim oldu

KİLİS (AA) - Terör örgütü DEAŞ üyesi kadın terörist, Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ'tan kaçan kadın terörist, yanındaki çocuğuyla birlikte Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi.

Güvenlik güçlerine teslim olan kadın teröristin yapılan kimlik kontrolünde, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan B.N.P. olduğu belirlendi.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderildi.

