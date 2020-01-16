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  4. Kilis’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kilis’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

KİLİS'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.

Kilis’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüsü öldü.
Kaza merkeze bağlı Oylum köyü yakınlarında meydana geldi. Arpakesmez köyü yönünde ilerleyen Mehmet Fatih Bayındır’ın (62) kullandığı 79 AF 836 plakalı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vinçle yerinden kaldırılan traktörün altında kalan sürücü Mehmet Fatih Bayındır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bayındır'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna konulurken, jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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Kilis’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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