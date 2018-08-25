Kilis'te ekmek fırınında yangın

KİLİS (AA) - Kilis'te bir fırında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sıcaklarında etkisiyle yangın kısa sürede aynı apartmanda 3 daireye daha sıçradı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Dumandan etkilenen 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!
İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil