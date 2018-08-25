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Kilis'te ekmek fırınında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Kilis'te bir fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir fırında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sıcaklarında etkisiyle yangın kısa sürede aynı apartmanda 3 daireye daha sıçradı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Dumandan etkilenen 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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