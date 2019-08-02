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Kilis'te esnaflar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:54 | Son Güncelleme

Kilis'te esnaflar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te esnaflar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal-i Habeş Mahallesi Şorhabil Caddesi'nde fırıncılık yapan M.A. ve M.A. kardeşler, aynı caddede esnaflık yapan B.D. ve B.D. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bakkal işleten B.D. ve B.D. kardeşler ayaklarından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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2 yaralı Kilis Kilis Devlet Hastanesi Silahlı kavga

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