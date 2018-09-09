Kilis'te evdeki yangında Suriyeli Dayana öldü, 5 kardeşi dumandan etkilendi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında Dayana Yusuf (12) isimli Suriyeli kız çocuğu yaşamını yitirdi, 5 kardeşi ise dumandan etkilendi. Yangın, Polatpaşa Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu Ömer Yusuf'a (36) ait tek katlı evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevlerin sardığı evdeki Fatma- Ömer Yusuf çifti ile 5 kızı, ihbarla gelen itfaiye görevlilerince tahliye edildi. Ekipler, yangın sırasında evde uyuyan Dayana Yusuf'un ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Yangında dumandan etkilenen Yusuf ailesinin 5 kız çocuğu, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklara oksijen tedavisi uygulandı. Yangında yaşamını yitiren Dayana Yusuf'un cansız bedeni ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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