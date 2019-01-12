Kilis'te Filistinli ailelere battaniye yardımı

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan Khubaib Vakfı iş birliğiyle Kilis'teki Filistinli ailelere battaniye yardımında bulundu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Yurt İçi Yardım Sorumlusu Aydın Gençoğlu, yaptığı açıklamada, kış yardımları kapsamında başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Vakıf olarak dünyanın neresinde olursa olsun bir ayırım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmaya devam ettiklerini belirten Gençoğlu, bu kapsamda Pakistan Khubaib Vakfı iş birliğiyle hazırlanan battaniyeleri 300 Filistinli aileye ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

