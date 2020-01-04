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  4. Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest

Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 23:50 | Son Güncelleme

Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest

KİLİS (AA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi, geç saatlere kadar final sınavlarına hazırlanan öğrencilere çay, simit, çorba ve tatlı ikramı uygulaması başlattı.

Uygulamanın ilk gününde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Üniversite Kütüphanesini ziyaret ederek, çay ve çorba ikramında bulundu.

Rektör Karacoşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sunmak adına böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Uygulama kapsamında üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerin her gün ziyaret edileceğini, sabah çay ve poğaça, akşam tatlı ve çay, gece ise çorba ikramında bulunulacağını ifade etti.

Öğrencilerin kendilerini farklı hissetmeleri için sınav dönemlerinde daha önce olduğu gibi bu yıl da çeşitli ikramlarda bulunduklarını anlatan Karacoşkun, "Öğrencilerimiz, bu şehirde üniversitemizde bizim misafirlerimizdir. Bu yıl da öğrencilerimiz için çeşitli ikramlarımız oldu ve olmaya devam edecek. Bu konuda belediye başkanımız önemli katkılar sunuyor. Kedilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bulut da final döneminde öğrencilerin derslerine motive olmaları adına kendilerine böyle bir teklif geldiğini ve hiç düşünmeden kabul ettiklerini belirterek, sınavlar bitinceye kadar verilen desteğin devam edeceğini söyledi.

-"Sınav öncesi böyle jestleri görmek güzel oluyor"

Öğrencilerden Halil İbrahim Durkaç, yapılan uygulamanın çok yerinde olduğunu dile getirerek, "Buradan çıkıp yemeğe gitmeyi düşünüyordum ama çorba geldi. Bu sayede hem ara vermemiş oldum hem de moral motivasyonum yükseldi. Sınav öncesi böyle jestleri görmek gayet güzel oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

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final sınavları Kilis Kilis 7 Aralık Üniversitesi KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun

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