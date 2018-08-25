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Kilis'te fırında yangın; 20 kişi dumandan etkilendi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 14:33 | Son Güncelleme

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 20 SURİYELİ DUMANDAN ETKİLENDİ Kilis'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kilis'te fırında yangın; 20 kişi dumandan etkilendi (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 20 SURİYELİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Kilis'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, bir yandan alevleri söndürürken, bir yandan da binadaki dairelerde mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 20 Suriye uyruklu, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da soğutma çalışmalarının sürdüğü fırında inceleme yaptı.

FOTOĞRAFLI

Kilis'te fırında yangın; 20 kişi dumandan etkilendi (2)Kilis'te fırında yangın; 20 kişi dumandan etkilendi (2)Kilis'te fırında yangın; 20 kişi dumandan etkilendi (2)Kilis'te fırında yangın; 20 kişi dumandan etkilendi (2)

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