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Kilis'te fırında yangın; mahsur kalanlar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

KİLİS'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kilis'te fırında yangın; mahsur kalanlar var (1)

KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, Suriyelilerin işlettiği ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fırının bulunduğu binadaki 2 dairede mahsur kalanlar olduğu belirtildi.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki ekmek fırınında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızarcılar Sokak'taki Suriyelilerin işlettiği fırında çıkan yangın nedeniyle binadaki 2 dairede mahsur kalanlar oldu. Çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi ve mahsur kalanların tahliyesi sürüyor.

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Kilis'te fırında yangın; mahsur kalanlar var (1)Kilis'te fırında yangın; mahsur kalanlar var (1)Kilis'te fırında yangın; mahsur kalanlar var (1)

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