Kilis’te Gece Yolcuları rüzgarı esti

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında Türk rock müziğinin yıldız topluluğu Gece Yolcuları hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde düzenlenen bahar şenlikleri, 15 Temmuz Meydanı’nda Gece Yolcuları’nın gerçekleştirdiği muhteşem konser ile sona erdi. Binlerce üniversite öğrencisi ile Kilisli vatandaşların dinlediği Gece Yolcuları sanatçıları, Unut Beni, Pişmanım, Neden, Ölümde Var, Yaban, Hüzün gibi eski ve yeni albümlerinde yer alan, birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Gece boyunca doyasıya eğlenen binlerce öğrenci, sevdikleri grubun şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, konser sonrasında Gece Yolcuları sanatçılarına çiçek takdim etti.



