Kilis’te göçmen kaçakçılığı

Kilis’te Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Mahallesi’nde durdurduğu bir araç ile Büyükkütah Mahallesi’ndeki bir evde Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu biri çocuk 8 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç., Z.A. ve H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

