Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

KİLİS (AA) - Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Kilis Belediyesi Söğütlüdere Sosyal Tesisi yakınlarında durdurduğu şüpheli araçtaki B.K, M.A.S. ve M.N'nin göçmen kaçakçılığı yaptığı, S.H. ve A.S'nin ise Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken 3 zanlı ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

