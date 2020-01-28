HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli şüpheli Z.İ'nin kullandığı plakası açıklanmayan otomobili, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi girişinde durduruldu.

Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6'sı çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken şüpheli Z.İ. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kandaki MCH değerinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Kandaki MCH değerinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?
PARTNERBöyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...
Burhaniye’de kış ortasında termometreler 19’u gösterdiBurhaniye’de kış ortasında termometreler 19’u gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 gözaltı Göçmen Kaçakçılığı Kilis

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ’den ihraç edildi! Eski astsubay bakın ne yaparken yakalandı?

FETÖ’den ihraç edildi! Eski astsubay bakın ne yaparken yakalandı?

Son dakika: TEM Bahçeşehir bağlantı yolunda kaza!

TEM'de feci kaza! Sitenin bahçesine uçtu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Bakan Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Elektronik mühendisi Cengiz Çetin: Deprem habercisini buldum

'Deprem habercisini buldum' dedi ve ekledi: Dyson Lin...

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Almanya'ya iltica etmek için akılalmaz yöntem!

Şeytanın aklına gelmez! Kapının önüne mermi bırakıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.