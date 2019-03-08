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Kilis'te göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

KİLİS ve Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2'si Suriye uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS ve Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2'si Suriye uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel ekip tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Kilis ve Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 5 kişinin göçmen kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri 3 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Ö.S. ve R.H. ile Türk vatandaşı H.K., K.K. ve M.İ.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 7 cep telefonu, 7 sim kartı ve 1 hafıza kartı ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 4 mermi ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Jandarmanın olaya karıştığını belirlediği 1 kişiyi yakalama çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.

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