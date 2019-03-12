HABER

Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından son 6 ayda gerçekleştirilen 22 operasyonda gözaltına alınan 71 organizatörden 35'i tutuklandı - Şüphelilerden, silah ve mühimmatın yanı sıra gece görüş dürbünü, telsiz, tabanca ve tüfek dürbünü, hedef noktalayıcı lazer gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından son 6 ayda gerçekleştirilen 22 operasyonda gözaltına alınan 71 organizatörden 35'inin tutuklandığı bildirildi.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik son 6 ayda 22 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 71 organizatörden 35'i mahkemece tutuklandı. Zanlıların 24'ü adli kontrol şartıyla, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yakalanan 187 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Şüphelilerin göçmen kaçakçılığında kullandığı 12 araca el konuldu ve zanlılara 34 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda 4 gece görüş dürbünü, 5 el dürbünü, 17 el telsizi, 24 el telsizi bataryası, 9 telsiz şarj aleti, 6 tabanca şarjörü, 7 av tüfeği, 24 av tüfeği fişeği, 3 tabanca fişeği ile kaleşnikof fişeği, hedef noktalayıcı lazer, tabanca ve tüfek dürbünü ele geçirildi.

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Şırnaklı çocuklar, Türkiye’nin 7 bölgesindeki çocuklarla İstiklal Marşı’nı okuduŞırnaklı çocuklar, Türkiye’nin 7 bölgesindeki çocuklarla İstiklal Marşı’nı okudu
90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı Kilis son 6 ay

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 102 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı verildi

ByLock'tan gözaltına alınacaklar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

Korkunç! Annesini elleriyle boğdu

Korkunç! Annesini elleriyle boğdu

Göl sularının yükselmesi balıkçıların yüzünü güldürdü

Göl sularının yükselmesi balıkçıların yüzünü güldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.