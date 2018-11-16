HABER

Kilis'te, göçmen kaçakçısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

KİLİS'in Elbeyli ilçesinde Suriyelileri sınırdan kaçarak olarak Türkiye’ye geçirdiği saptanarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinde Suriyelileri sınırdan kaçarak olarak Türkiye’ye geçirdiği saptanarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin para karşılığı yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçişlerini sağladığı belirlenen F.D.'yi, Elbeyli ilçesi sınır hattında 7 Suriyeli ile yakaladı. Jandarmada sorgulanan F.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Suriye uyruklu 7 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı5 kardeş lüks markaların benzerini yapıyor! İşte fiyatı
'Duruşma salonunda kavga çıkabilir' ihbarı, polisi harekete geçirdi'Duruşma salonunda kavga çıkabilir' ihbarı, polisi harekete geçirdi
Uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi tutuklandıUyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.