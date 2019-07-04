Kilis'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen ve jandarma operasyonuyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 6 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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