Kilis'te içme suyu sorunu

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, içme suyu sıkıntısı nedeniyle kentte kademeli su kesintisi uygulanacağını belirterek, "Seve Barajı'nın ana gövdesi kurumuş, dipte çok az bir su kalmış vaziyette, o da tamamen dip suyu. Artık su seviyesini ölçemez hale geldik. Barajda tahmini 3-4 günlük suyumuz kalmış vaziyette." dedi.

Kara, son gelişmeleri incelemek üzere gittiği Seve Barajı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 yılda yaşanan kuraklık ve Suriye krizi sonrası kentin aldığı göçün de etkisiyle kentin ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Belediye olarak bugün yaşanacak sıkıntıları daha önceden gördüklerini ve bir dizi önlem aldıklarını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla DSİ Genel Müdürlüğü Kilis'te bir taraftan hızlı bir şekilde Afrin Barajı'nı devreye soktu ve ihalesini yaptı. Şu anda yüzde 83 oranında tamamlandı. İnşallah bu sene sonu itibarıyla Kilis'in 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan baraj su tutmaya başlayacak. Bu aşamada bizim geçici tedbirlere ihtiyacımız vardı. Bundan dolayı da DSİ Genel Müdürlüğümüz ile beraber 50'ye yakın kuyu açtık ve 9'undan verimli su çıktı. 15-20 Eylül tarihinde kuyuları devreye sokmayı hesaplıyoruz. Barajdan alacağımız suyun yarıdan biraz fazlasını buralardan temin etmiş olacağız."