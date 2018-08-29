HABER

Kilis'te içme suyu sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara: - "Seve Barajı'nın ana gövdesi kurumuş, dipte çok az bir su kalmış vaziyette, o da tamamen dip suyu. Artık su seviyesini ölçemez hale geldik. Barajda tahmini 3-4 günlük suyumuz kalmış vaziyette" - "15-20 Eylül'e kadar su kesintisi kademeli olarak devam edecek" - "15-20 Eylül tarihinde kuyuları devreye sokmayı hesaplıyoruz"

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, içme suyu sıkıntısı nedeniyle kentte kademeli su kesintisi uygulanacağını belirterek, "Seve Barajı'nın ana gövdesi kurumuş, dipte çok az bir su kalmış vaziyette, o da tamamen dip suyu. Artık su seviyesini ölçemez hale geldik. Barajda tahmini 3-4 günlük suyumuz kalmış vaziyette." dedi.

Kara, son gelişmeleri incelemek üzere gittiği Seve Barajı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, son 3 yılda yaşanan kuraklık ve Suriye krizi sonrası kentin aldığı göçün de etkisiyle kentin ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Belediye olarak bugün yaşanacak sıkıntıları daha önceden gördüklerini ve bir dizi önlem aldıklarını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla DSİ Genel Müdürlüğü Kilis'te bir taraftan hızlı bir şekilde Afrin Barajı'nı devreye soktu ve ihalesini yaptı. Şu anda yüzde 83 oranında tamamlandı. İnşallah bu sene sonu itibarıyla Kilis'in 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan baraj su tutmaya başlayacak. Bu aşamada bizim geçici tedbirlere ihtiyacımız vardı. Bundan dolayı da DSİ Genel Müdürlüğümüz ile beraber 50'ye yakın kuyu açtık ve 9'undan verimli su çıktı. 15-20 Eylül tarihinde kuyuları devreye sokmayı hesaplıyoruz. Barajdan alacağımız suyun yarıdan biraz fazlasını buralardan temin etmiş olacağız."

Kara, Kilis'in günlük 30 bin ton içme suyu ihtiyacının olduğunu, bunun 7 bin tonunu, Yeni Yapan ve Narlıca göletlerinden temin ettiklerini, kuyuların devreye girmesiyle bu rakamın 22 bin tona ulaşacağını, bu sayede ihtiyacın büyük ölçüde giderileceğini aktardı.

- "Saat 21.00-07.00 arasında su kesintisi uygulanacak"

Su sorunun giderilmesi yönünde devletin gerekli tedbiri aldığını yineleyen Kara, ancak vatandaşların da israf etmemesi uyarısında bulundu.

Kara, şunları kaydetti:

"Kilis'i üçe böldük. Depolarımız şişmediği ve dolmadığı sürece verdiğimiz su belli bölgelere gidiyordu. Diğer bölgelere gidemediğinden dolayı bölünen bölgelerin tamamına su verelim diye 3 günde bir şekilde 15-20 Eylül'e kadar su kesintisi kademeli olarak devam edecek. Bu durumda ihtiyacı karşılaşacak kadar suyumuz var. Ondan sonra inşallah günlük su vermeye devam edeceğiz fakat barajımız su dolana kadar 21.00 ile 07.00 aralığında kesintiler devam edecek."

PARTNERBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkularBöyle fobi olmaz olsun! İşte en ilginç korkular
YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek? YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek?
Tepki toplayan Ömer Halisdemir afişiyle ilgili flaş açıklama!Tepki toplayan Ömer Halisdemir afişiyle ilgili flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Barajı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara Seve Barajı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

İlginizi Çekebilir

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

Gittiği kadının evinde cehennemi yaşadı!

Gittiği kadının evinde cehennemi yaşadı!

YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek?

YKS yerleştirme sonuçları 30 Ağustos zafer bayramından sonra! YKS sonuçları saat kaçta nasıl öğrenilecek?

Tepki toplayan Ömer Halisdemir afişiyle ilgili flaş açıklama!

Tepki toplayan Ömer Halisdemir afişiyle ilgili flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.