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Kilis'te ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 22:05 | Son Güncelleme

Türk ve Suriyeli aileler yararına kermes düzenlendi

KİLİS (AA) - Kilis'te ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli aileler yararına kermes düzenlendi.

Kilis Belediyesi ve Danimarka Mülteci Konseyince, Cumhuriyet Meydanı'nda Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla kermes organize edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik dolayısıyla meydanla bağlantılı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.

Kilis Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kadın meslek zenginleştirme merkezlerinde görevli kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru el sanatları eserleri, süs eşyası, dantel ve nakış gibi ürünlerle Türkiye ve Suriye mutfağına özgü yemeklerin satışa sunulduğu kermeste Gaziantep'ten gelen yerel sanatçılar da konser verdi.

Kilis Belediye Başkan Vekili Fatih Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danimarka Mülteci Konseyi iş birliğiyle organize edilen etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, "Buradan elde edilen gelir yine Kilis'teki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. İnşallah hayırlara vesile olur. Etkinliğimize tüm halkımız davetlidir." dedi.

Yalçın, kermesin iki gün boyunca açık kalacağını sözlerine ekledi.

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DRC kermes Kilis Kilis Belediyesi türk ve suriyeli aileler

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