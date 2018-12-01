Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Develi (55) yönetimindeki 44 FH 035 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 TG 884 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerin sürücüleriyle, Songül Develi (19), Şeyma Develi (21) ile Özgen Develi (21) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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