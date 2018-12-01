HABER

Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 09:59 | Son Güncelleme

 KİLİS'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Develi (55) yönetimindeki 44 FH 035 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 TG 884 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerin sürücüleriyle, Songül Develi (19), Şeyma Develi (21) ile Özgen Develi (21) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Afrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynakAfrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynak
Damadının evini kurşunladı, sokak su içinde kaldıDamadının evini kurşunladı, sokak su içinde kaldı
Meslektaşını döven doktor görevden alındıMeslektaşını döven doktor görevden alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Ahmet Kural Sıla olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! Darp raporundan önce...

Ahmet Kural Sıla olayında yeni görüntüler ortaya çıktı! Darp raporundan önce...

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

G20 liderleri yemekte buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel 'helal menü' hazırlandı

G20 liderleri yemekte buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel 'helal menü' hazırlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar uyarıyor! İnternetteki ‘soyunan kadınlara’ dikkat

Uzmanlar uyarıyor! İnternetteki ‘soyunan kadınlara’ dikkat

Sosyal medyadan valiye seslendi! 'Beni namaza götür'

Sosyal medyadan valiye seslendi! 'Beni namaza götür'

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

Kato Dağı’nda aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

Aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

Kazada yaralanan kişiyi kimse ikna edemedi! 'Bir an önce ölmek istiyorum'

Kimse ikna edemedi! 'Bir an önce ölmek istiyorum'

İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

İzmir'de kan donduran taciz! İki eli bacaklarının arasında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.