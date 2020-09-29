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Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kilis’te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, H.T.

Kilis’te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 27 FH 004 plakalı Volkswagen otomobil ile M.D. yönetimindeki 79 DK 279 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. H.T. otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp elektrik direğine çarptı. H.T., ile araçta bulunan B.Ç., M.E.P., B.B.P. ve M.R.K. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulanslarıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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