HABER

Kilis'te indikleri kuyuda gazdan etkilenen 3 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 00:59 | Son Güncelleme

Kilis'te indikleri kuyuda gazdan etkilenen 3 kişi öldü

KİLİS (AA) - Kilis'te kuyuya düşen ineği kurtarmak isterken gazdan etkilenen baba- oğul ile bir komşuları öldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çilolar köyünde Dede Yıldırım (51) oğlu Yunus Yıldırım (22) ve Mehmet Devran (41) evlerinin bahçesindeki kuyuya düşen ineği kurtarmak için yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki kuyuya indi.

Kuyuya girenlerin baygınlık geçirmesi üzerine yakınları, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından baba ve oğul ile komşuları Devran'ı dışarı çıkardı.

Sağlık ekipleri söz konusu 3 kişinin öldüğünü belirledi. Kuyuda biriken gazdan hayatını kaybettiği tahmin edilen 3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Güngören’de kanlı hesaplaşma! Yaralılar var!Güngören’de kanlı hesaplaşma! Yaralılar var!
Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme! Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaz inek Kilis kuyu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da kaçak sigara operasyonu! Evin içerisine düzenek kurmuşlar!

Evin içerisine düzenek kurmuşlar! Polis operasyon düzenledi!

Tekirdağ'da feci kaza! 5 metrelik çukura devrildi!

Tekirdağ'da feci kaza! 5 metrelik çukura devrildi!

Güngören’de kanlı hesaplaşma! Yaralılar var!

Güngören’de kanlı hesaplaşma! Yaralılar var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.