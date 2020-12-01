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Kilis’te kaçak cep telefonları ele geçirildi

01.12.2020 16:09 | Son Güncelleme:
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Kilis’te kaçak cep telefonları ele geçirildi

Kilis’te jandarma ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada 720 bin TL değerinde 201 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkeze bağlı Kocabeyli köyünde yabancı uyruklu A.M.

Kilis’te jandarma ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada 720 bin TL değerinde 201 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkeze bağlı Kocabeyli köyünde yabancı uyruklu A.M. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 720 bin TL olan gümrük kaçağı 201 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait 201 adet şarj aleti ele geçirildi. Yabancı uyruklu A.M. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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