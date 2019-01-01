Kilis'te kaçak içki operasyonu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te polisin bir eve düzenlediği operasyonda 180 şişe ve 111 kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şörhabil Mahallesi'nde bir evde kaçak içki satıldığın belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada 111 kutu ve 180 şişe kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan 1 kişi, emniyete götürüldü.

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