HABER

Kilis'te kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

 KİLİS’te polisin bir eve düzenlediği operasyonda 180 şişe ve 111 kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te kaçak içki operasyonu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te polisin bir eve düzenlediği operasyonda 180 şişe ve 111 kutu kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şörhabil Mahallesi'nde bir evde kaçak içki satıldığın belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada 111 kutu ve 180 şişe kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan 1 kişi, emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Yarım saatte 2 kez ceza kesilen alkollü sürücüden polise: Affetmek yok mu?Yarım saatte 2 kez ceza kesilen alkollü sürücüden polise: Affetmek yok mu?
Hayvanlarına yem vermeye gitti, ölü bulunduHayvanlarına yem vermeye gitti, ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Dizinin yapımcısı sorun çıkardı! O Ses Türkiye'de Nefes krizi

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu... Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili kritik gelişme

Ankara'da korkunç olay! Yardım çığlığı atan kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yardım çığlığı atan kadının feci sonu! Sesi duyanlar...

Yeni yılın ilk bebeğine Recep Tayyip ismi verildi

00.01'de doğdu... Bakın bebeğe ne isim verildi!

Karabük'te polisleri bile şaşkına çeviren olay! Dakikalarca dil döktü ama...

Trafik polislerini bile şaşkına çeviren olay! Dakikalarca...

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

Korkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadı

Korkunç olay! Çuvalı görünce büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.