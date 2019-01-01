Kilis'te kaçak içki operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te bir evde düzenlenen operasyonda 111 kutu ve 69 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde gümrük kaçağı içki bulunduğu bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 111 kutu ve 69 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

