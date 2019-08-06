HABER

Kilis'te kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine gümrük kaçağı içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kocabeyli köyü girişinde M.G. idaresindeki 41 B 6744 plakalı otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada çeşitli markalara ait 49 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü M.G. ile araçtaki Z.Y. ve K.K'ya yasal işlem yapıldığı, kaçak içkilerin ise Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
Dağda buldukları hasta dağ keçisini sırtlarında taşıyarak köye getirdilerDağda buldukları hasta dağ keçisini sırtlarında taşıyarak köye getirdiler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir aradaDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, en yaşlı hacı adayı ile bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak içki Kilis Kocabeyli Köyü operasyon

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'ten yakın koruma eğitimi

MİT'ten yakın koruma eğitimi

On Numara sonuçları 5 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü

On numara'da 4 talihli!

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren 5 bin yıllık 'yayık' keşfi

Sanıldığından çok daha eskiymiş! Tarihi değiştiren keşif

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Eşinin cansız bedenini arabada gezdiren koca hakkında iddianame tamamlandı

Eşini öldürüp arabada dolaştırmıştı! İddianamede çarpıcı detay

Iraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarını çektiler

Iraklı iş insanına kadınlı tuzak! Çıplak fotoğraflarını çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.