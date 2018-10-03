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Kilis’te kaçak içki ve sigaraya 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

KİLİS'te, kaçak içki ve sigara satan işyerlerine yönelik baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, kaçak içki ve sigara satan işyerlerine yönelik baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak içki ve sigara satışı yapıldığı belirlenen işyerlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Polisin baskın yaptığı aramalarda 1526 paket sigara ile 159 şişe içki ele geçirildi. Sigara ve içkiye el koyan polisin gözaltına aldığı 7 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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