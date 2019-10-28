HABER

Kilis'te kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 12:36 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 şüpheli kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Dorucak köyü kırsalında drone desteğiyle önlem alan ekipler, M.B, S.K, İ.M. ve A.C’yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.B, İ.M. ve A.C, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, başka suçtan aranan S.K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
Çankakkale'de helikopterli denetimde sürücülere cezaÇankakkale'de helikopterli denetimde sürücülere ceza
’Sen Benim Kahramanımsın’ etkinliği ile Mehmetçik’e destek’Sen Benim Kahramanımsın’ etkinliği ile Mehmetçik’e destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma kaçak kazı Kilis

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'escort sitesi' operasyonu! 10 gözaltı

Artan ihbarlar sonrası harekete geçildi! Gözaltına alındılar

Bakan Akar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Akar'dan 29 Ekim mesajı

Nusaybin'de 18 günlük aradan sonra öğrenciler bugün ders başı yaptı

Nusaybin'de öğrenciler ders başı yaptı

Bakan Soylu'dan 'Bağdadi' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Bağdadi' açıklaması

Metrobüs durağındaki asansörde 45 dakika mahsur kaldılar

45 dakika böyle beklediler! İmdatlarına ekipler yetişti

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.