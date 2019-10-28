Kilis'te kaçak kazı operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Dorucak köyü kırsalında drone desteğiyle önlem alan ekipler, M.B, S.K, İ.M. ve A.C’yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.B, İ.M. ve A.C, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, başka suçtan aranan S.K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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