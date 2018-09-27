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Kilis’te kaçakçılık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

KİLİS'te, bir kişinin sahte içkiden zehirlenmesinin ardından polisin düzenlediği operasyonda sahte içki, kaçak sigara ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Kilis’te kaçakçılık operasyonu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, bir kişinin sahte içkiden zehirlenmesinin ardından polisin düzenlediği operasyonda sahte içki, kaçak sigara ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Kilis'te, 23 Eylül günü hastaneye kaldırılan bir kişinin yapılan kontrollerinde sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. İfadesine başvurulan bu kişinin içkiyi aldığını söylediği adrese savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Yapılan baskında S.İ. isimli kişinin işyeri ve evinde; 7 bin 47 gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, bin 512 şişe sahte içki ve 620 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan S.İ., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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