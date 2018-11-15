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Kilis'te "Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:05 | Son Güncelleme

Kilis'te "Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi" açıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te "Şehit Binbaşı Bülent Albayrak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi"nin açılışı yapıldı.

Kilis Belediyesi ile yabancı insani yardım kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Abdioymağı Mahallesi'nde bulunan binada açılan merkeze Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Binbaşı Bülent Albayrak'ın ismi verildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, açılışta yaptığı konuşmada, bu tarz kuruluşların kadınların gelişimi açısından çok özel yerler olduğunu söyledi.

Toplumun yarısının kadınlardan oluştuğuna işaret eden Soytürk, "Vücudun yarısının geride kalıp diğer yarısının ileriye gitmesi mümkün değildir. Vücudumuzun bir kısmının mutlu, geri kalanının mutsuz olması mümkün değildir. Eğer kadınlarımıza iyi bir eğitim veremezsek, onları mutlu edemezsek, geliştiremezsek çocuklarımız ve geleceğimiz tam gelişme sağlayamaz. O yüzden bu merkezleri çok önemli buluyorum." dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Kilis'in, kendi nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığı halde kavganın ve gürültünün olmadığı, birlikte yaşama kültürüne sahip tek şehir olduğunu belirtti.

Kentte huzurun hakim olduğunu vurgulayan Kara, "Ey BM eğer siz dünyaya barışı ve huzuru getirmek için kurulmuş bir örgüt iseniz gelin Kilis'i örnek alın. Yok eğer barışı ve huzuru değil de savaşı, kargaşayı daha da körüklemek için kurulmuş bir örgüt iseniz Suriye işte orada duruyor. Onun için tüm dünyanın, başta BM'nin Kilis'in kıymetini bilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri merkezi gezerek yöneticilerden bilgi aldı.

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