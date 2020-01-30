Kilis'te "Kadın ve demokrasi" konulu çalıştay düzenledi

KİLİS (AA) - Kilis'te, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı tarafından "Kadın ve Demokrasi Çalıştayı" yapıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Kültürel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, geçici koruma altında bulunan Suriyeli kadınlar, kadına karşı şiddet ve erken yaşta evlilikle mücadele konularında alanında uzman kişiler tarafından sunumlar eşliğinde bilgilendirildi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkemen, çalıştayda yaptığı konuşmada, belediye olarak özellikle son altı yıldır kadınların eğitim ve istihdamına yönelik ciddi anlamda destek sağladıklarını belirtti.

Bu kapsamda kentin tüm mahallelerinde kadın sosyal merkezleriyle kadın zenginleştirme merkezleri açtıklarını aktaran Erkmen, "Oralarda mesleki eğitimler, sosyal uyum çalışmaları, çocuk koruma ve çocuk evliliklerini önleme gibi birçok konularda kadınlara destek veriyoruz. Kadınlar bizim için hakikaten çok değerli." diye konuştu.

Erkmen, kadınların sosyal hayatta aktif olmasını önemsediklerine işaret ederek, bu kapsamda kendileriyle hareket eden hem BM hem AB ve hem de Orta Doğu ülkeleriyle çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.