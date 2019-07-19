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Kilis’te kan bağışı kampanyasına Suriyelilerden büyük destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Suriyeli sığınmacılardan büyük destek geldi.Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından son günlerde artan kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kilis’te kan bağışı kampanyasına Suriyelilerden büyük destek

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Suriyeli sığınmacılardan büyük destek geldi.
Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından son günlerde artan kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışı kampanyası başlatıldı. Sivil toplum örgütleri, resmi kurumlar ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya Suriyeli sığınmacılar da destek verdi. Kampanyaya katılan Suriyeliler, herkese bir gün kan lazım olabileceğini söyleyerek tüm Suriyelileri kan vermeye davet etti.
Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz İHA’ya yaptığı açıklamada, Suriye Barış Gücü’ne bağlı Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezi ile işbirliği yaptıklarını ifade ederek, “Daha önce Suriyelilere yönelik olarak Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından yapılmıştı. Biz de Kilis’te bunu örnekleyerek bir kampanya yaptık. Hem Türk vatandaşlarımızdan hem de Suriyelilerden kan alıyoruz. Yola ’kan ver hayat kurtar’ diyerek çıktık. Özellikle yaz aylarında biraz daha kan ihtiyacımız artıyor. Bağışımız da azalıyor. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” dedi.

Sınırdan gelen yaralılar için kan stok durumu önemli
Dr. Esra Yılmaz, Kilis’in Suriye sınırında bulunduğunu ifade ederek, “Suriye’de operasyonlar devam ediyor. Biz sınırın Türkiye tarafında kan alma işlemlerini yapıyoruz. Bölgeden aldığımız kan bölgede kullanılıyor. Bizim bu bölgede çok kana ihtiyacımız var. Bizim için Suriye’de uğraşan askerlerimiz için olumsuz bir şey olduğu zaman Kilis Devlet Hastanesine getiriliyor. Aynı şekilde Suriyeliler de yaralandığı zaman bu tarafa getiriliyor. Bu nedenle kanlar burada kullanılıyor. Bölgede alınan kan bölgede kullanılıyor” diye konuştu.

Kilis’te kan bağışı kampanyasına Suriyelilerden büyük destek

Kilis’te kan bağışı kampanyasına Suriyelilerden büyük destek

Kilis’te kan bağışı kampanyasına Suriyelilerden büyük destek

Kilis’te kan bağışı kampanyasına Suriyelilerden büyük destek

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